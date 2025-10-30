Şirket Dizini
Connected Freight
Connected Freight Yazılım Mühendisi Maaşlar

Connected Freight şirketinde in Singapore ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına SGD 66.6K ile SGD 92.8K arasında değişmektedir. Connected Freight şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

SGD 71.4K - SGD 84.1K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
SGD 66.6KSGD 71.4KSGD 84.1KSGD 92.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Connected Freight?

SSS

Connected Freight şirketindeki in Singapore Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 92,795 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Connected Freight şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 66,622 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar