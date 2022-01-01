Şirket Dizini
Comerica
Comerica Maaşlar

Comerica'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $75,000'den üst uçte Ürün Yöneticisi için $232,560'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Comerica. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

Finansal Analist
Median $88.8K
Yazılım Mühendisi
Median $140K
İş Analisti
Median $75K

Veri Bilimcisi
$109K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$167K
Ürün Yöneticisi
$233K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$219K
Çözüm Mimarı
$164K
Sigortacı
$77.6K
SSS

Comerica'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $232,560 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Comerica'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $140,000'dır.

Diğer Kaynaklar