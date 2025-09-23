Şirket Dizini
Comcast
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

Comcast Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Comcast şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminatı Product Designer 2 için year başına $102K ile Product Designer 3 için year başına $140K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $105K tutarındadır. Comcast şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$102K
$101K
$0
$650
Product Designer 3
$140K
$127K
$7.5K
$6.4K
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

15%

YIL 1

15%

YIL 2

15%

YIL 3

15%

YIL 4

40%

YIL 5

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 5th-YIL (40.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Ürün Tasarımcısı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

UX Tasarımcısı

SSS

Comcast şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $172,700 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Comcast şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $126,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Comcast için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar