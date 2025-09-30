Şirket Dizini
Comcast
Comcast Pazarlama Maaşlar Philadelphia Area konumunda

Comcast şirketinde in Philadelphia Area Pazarlama tazminat paketi medyanı year başına $225K tutarındadır. Comcast şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Medyan Paket
company icon
Comcast
Marketing
Philadelphia, PA
Yıllık toplam
$225K
Seviye
Director
Temel maaş
$155K
Stock (/yr)
$40K
Prim
$30K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Comcast?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

15%

YIL 1

15%

YIL 2

15%

YIL 3

15%

YIL 4

40%

YIL 5

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 5th-YIL (40.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Pazarlama at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $365,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Pazarlama role in Philadelphia Area is $225,000.

Diğer Kaynaklar