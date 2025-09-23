Şirket Dizini
Comcast
Comcast Personel Şefi Maaşlar

Comcast şirketinde in United States ortalama Personel Şefi toplam tazminatı year başına $70K ile $99.9K arasında değişmektedir. Comcast şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$80.2K - $93.9K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$70K$80.2K$93.9K$99.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hak Ediş Takvimi

15%

YIL 1

15%

YIL 2

15%

YIL 3

15%

YIL 4

40%

YIL 5

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 5th-YIL (40.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Comcast şirketindeki in United States Personel Şefi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $99,860 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Comcast şirketinde Personel Şefi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $69,987 tutarındadır.

