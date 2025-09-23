Şirket Dizini
Comcast
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İdari Asistan

  • Tüm İdari Asistan Maaşları

Comcast İdari Asistan Maaşlar

Comcast şirketinde in United States ortalama İdari Asistan toplam tazminatı year başına $59.3K ile $86.3K arasında değişmektedir. Comcast şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$68.1K - $77.6K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$59.3K$68.1K$77.6K$86.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha İdari Asistan maaş bilgisis için Comcast kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Hak Ediş Takvimi

15%

YIL 1

15%

YIL 2

15%

YIL 3

15%

YIL 4

40%

YIL 5

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 3rd-YIL (15.00% yıllık)

  • 15% hak ediş süresi 4th-YIL (15.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 5th-YIL (40.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU + Options

Comcast şirketinde, RSU + Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İdari Asistan tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

The highest paying salary package reported for a İdari Asistan at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $86,349. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the İdari Asistan role in United States is $59,274.

Öne Çıkan İş İlanları

    Comcast için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar