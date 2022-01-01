Şirket Dizini
Color Maaşlar

Color'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $114,425'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $278,600'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Color. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $220K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İşe Alım Uzmanı
Median $148K
İş Analisti
$144K

Veri Analisti
$114K
Veri Bilimcisi
Median $171K
Ürün Tasarımcısı
$134K
Ürün Yöneticisi
$206K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$279K
Teknik Program Yöneticisi
$236K
SSS

The highest paying role reported at Color is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Color is $171,000.

