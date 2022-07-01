Collectors Maaşlar

Collectors şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $149,250 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $450,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Collectors. Son güncellenme: 10/13/2025
Collectors şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
