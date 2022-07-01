Şirket Dizini
Collectors Maaşlar

Collectors şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $149,250 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $450,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Collectors. Son güncellenme: 10/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $179K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $450K
Pazarlama
$201K

Ürün Müdürü
$294K
Teknik Program Müdürü
$149K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Collectors şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

El puesto con mayor remuneración reportado en Collectors es Yazılım Mühendisliği Müdürü con una compensación total anual de $450,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Collectors es $201,000.

Diğer Kaynaklar