Cognosante
Cognosante Maaşlar

Cognosante şirketinin maaşları alt seviyede Siber Güvenlik Analisti için yıllık $63,750 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $128,156 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cognosante. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Yönetim Danışmanı
$128K
Siber Güvenlik Analisti
$63.8K
Yazılım Mühendisi
Median $115K

Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Cognosante şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $128,156 tazminatla Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cognosante şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $115,000 tutarındadır.

