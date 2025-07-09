Şirket Dizini
Cognigy
Cognigy Maaşlar

Cognigy şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $67,017 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $95,337 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cognigy. Son güncellenme: 9/5/2025

$160K

Çözüm Mimarı
Median $93.8K
Ürün Müdürü
$67K
Yazılım Mühendisi
$95.3K

SSS

Cognigy şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $95,337 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cognigy şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $93,765 tutarındadır.

