Cogent Maaşlar

Cogent şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $2,920 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $163,080 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cogent . Son güncellenme: 11/22/2025