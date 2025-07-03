Şirket Dizini
Coditas Technologies
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Coditas Technologies Maaşlar

Coditas Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $7,455 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $32,350 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Coditas Technologies. Son güncellenme: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ürün Tasarımcısı
$7.5K
Yazılım Mühendisi
$32.4K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Coditas Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $32,350 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Coditas Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $19,903 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Coditas Technologies için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tesla
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Snap
  • SoFi
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/coditas-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.