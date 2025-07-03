Coditas Technologies Maaşlar

Coditas Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $7,455 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $32,350 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Coditas Technologies . Son güncellenme: 11/22/2025