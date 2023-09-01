Codemagic Maaşlar

Codemagic şirketinin maaşları alt seviyede Kurucu için yıllık $59,471 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $66,840 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Codemagic . Son güncellenme: 11/22/2025