Codemagic
Codemagic Maaşlar

Codemagic şirketinin maaşları alt seviyede Kurucu için yıllık $59,471 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $66,840 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Codemagic. Son güncellenme: 11/22/2025

Kurucu
$59.5K
Proje Müdürü
$66.8K
SSS

Codemagic şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $66,840 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Codemagic şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $63,155 tutarındadır.

