Codecademy Maaşlar

Codecademy'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $32,609'den üst uçta Pazarlama için $189,647'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Codecademy. Son güncelleme: 8/9/2025

$160K

İş Operasyonları
$124K
Veri Bilimcisi
$146K
Pazarlama
$190K

Ürün Tasarımcısı
$161K
Ürün Yöneticisi
$119K
İşe Alım Uzmanı
$168K
Yazılım Mühendisi
$32.6K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $187K
SSS

The highest paying role reported at Codecademy is Pazarlama at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,647. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Codecademy is $153,263.

