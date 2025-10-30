Şirket Dizini
CNA Insurance
CNA Insurance Yazılım Mühendisi Maaşlar

CNA Insurance şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $109K tutarındadır. CNA Insurance şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
company icon
CNA Insurance
Software Engineer
Chicago, IL
Yıllık toplam
$109K
Seviye
hidden
Temel maaş
$105K
Stock (/yr)
$3.8K
Prim
$0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
0-1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CNA Insurance?
En Son Maaş Başvuruları
Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

CNA Insurance şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $193,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CNA Insurance şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $111,000 tutarındadır.

