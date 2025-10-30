Şirket Dizini
CNA Insurance
CNA Insurance Finansal Analist Maaşlar

CNA Insurance şirketinde in United States ortalama Finansal Analist toplam tazminatı year başına $85K ile $116K arasında değişmektedir. CNA Insurance şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$91K - $110K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$85K$91K$110K$116K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir CNA Insurance?

SSS

CNA Insurance şirketindeki in United States Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $116,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CNA Insurance şirketinde Finansal Analist rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,000 tutarındadır.

