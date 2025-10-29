Şirket Dizini
CMR Surgical
CMR Surgical Yazılım Mühendisi Maaşlar

CMR Surgical şirketinde in United Kingdom Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £50.3K tutarındadır. CMR Surgical şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Medyan Paket
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£50.3K
Seviye
-
Temel maaş
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Prim
£0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CMR Surgical?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

CMR Surgical şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £86,555 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CMR Surgical şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £46,476 tutarındadır.

