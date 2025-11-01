Şirket Dizini
Clickhouse
Clickhouse şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€131K - €152K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€121K€131K€152K€169K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Clickhouse şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Clickhouse şirketindeki in Germany Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €169,174 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Clickhouse şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €120,838 tutarındadır.

