Şirket Dizini
ClearTax
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

ClearTax Maaşlar

ClearTax'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $11,907'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $103,809'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. ClearTax. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $16.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $104K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
İş Analisti
$11.9K
İş Geliştirme
$19.8K
Ürün Tasarımcısı
$30.7K
Program Yöneticisi
$13K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

ClearTax'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşim kurmak, kariyer tavsiyesi almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

The highest paying role reported at ClearTax is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi with a yearly total compensation of $103,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ClearTax is $27,941.

Öne Çıkan İşler

    ClearTax için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tata Elxsi
  • Revature
  • People Tech Group
  • HashedIn
  • Wissen Technology
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar