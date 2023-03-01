Şirket Dizini
CLEAResult
CLEAResult Maaşlar

CLEAResult'nin maaş aralığı, alt uçta Makine Mühendisi için yıllık toplam ücrette $75,117'den üst uçta Çözüm Mimarı için $169,150'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CLEAResult. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Yönetim Danışmanı
$149K
Makine Mühendisi
$75.1K
Program Yöneticisi
$81.6K

Yazılım Mühendisi
$156K
Çözüm Mimarı
$169K
Teknik Program Yöneticisi
$153K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

