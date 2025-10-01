CLEAR şirketinde in New York City Area Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına $217K ile Staff Software Engineer için year başına $353K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $223K tutarındadır. CLEAR şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
YIL 1
30%
YIL 2
50%
YIL 3
CLEAR şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
30% hak ediş süresi 2nd-YIL (30.00% yıllık)
50% hak ediş süresi 3rd-YIL (50.00% yıllık)
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder