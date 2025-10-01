Şirket Dizini
CLEAR
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • India

CLEAR Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

CLEAR şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.84M tutarındadır. CLEAR şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹1.84M
Seviye
Software Engineer I
Temel maaş
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
0 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CLEAR?

₹13.95M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

30%

YIL 2

50%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

CLEAR şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 30% hak ediş süresi 2nd-YIL (30.00% yıllık)

  • 50% hak ediş süresi 3rd-YIL (50.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

CLEAR şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹7,927,480 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CLEAR şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,836,238 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    CLEAR için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar