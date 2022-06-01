CLEAR Maaşlar

CLEAR'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $6,651'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $418,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CLEAR. Son güncelleme: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.
20%
YIL 1
30%
YIL 2
50%
YIL 3
CLEAR'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:
20% hak kazanır 1st-YIL (20.00% yıllık)
30% hak kazanır 2nd-YIL (30.00% yıllık)
50% hak kazanır 3rd-YIL (50.00% yıllık)
Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşim kurmak, kariyer tavsiyesi almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.