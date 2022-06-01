Şirket Dizini
CLEAR Maaşlar

CLEAR'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $6,651'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $418,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CLEAR. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $418K
Ürün Tasarımcısı
Median $188K

Ürün Yöneticisi
Median $250K
Teknik Program Yöneticisi
Median $200K
İş Operasyonları Yöneticisi
$72.4K
Müşteri Hizmetleri
$42K
Veri Bilimcisi
$201K
Pazarlama
$121K
İşe Alım Uzmanı
$191K
Satış
$6.7K
Siber Güvenlik Analisti
$113K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

20%

YIL 1

30%

YIL 2

50%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

CLEAR'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 20% hak kazanır 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 30% hak kazanır 2nd-YIL (30.00% yıllık)

  • 50% hak kazanır 3rd-YIL (50.00% yıllık)

SSS

CLEAR'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $418,000 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
CLEAR'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $191,453'dır.

