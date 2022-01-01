Şirket Dizini
Clear Street
Clear Street Maaşlar

Clear Street'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $112,435'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $323,339'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Clear Street. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend Yazılım Mühendisi

Finansal Analist
$284K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$112K

Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Clear Street'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Clear Street'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $323,339 ücretle Yazılım Mühendisi at the L5 level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Clear Street'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $231,000'dır.

Diğer Kaynaklar