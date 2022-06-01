Şirket Dizini
Clear Capital
Clear Capital Maaşlar

Clear Capital'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $44,880'den üst uçte Yazılım Mühendisi için $150,000'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $150K
İş Analisti
$64.3K
Müşteri Hizmetleri
$44.9K

67 18
Ürün Yöneticisi
$141K
Teknik Program Yöneticisi
$137K
Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Clear Capital je Yazılım Mühendisi s roční celkovou kompenzací ve výši $150,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Clear Capital je $136,554.

