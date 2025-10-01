Şirket Dizini
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Delhi Area konumunda

Clarivate Analytics şirketinde in Greater Delhi Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹915K tutarındadır. Clarivate Analytics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Yıllık toplam
₹915K
Seviye
L1
Temel maaş
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Clarivate Analytics?

₹13.95M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Clarivate Analytics in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹1,644,655. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the Yazılım Mühendisi role in Greater Delhi Area is ₹914,804.

