Şirket Dizini
Clarivate Analytics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Veri Bilimci Maaşlar Greater Barcelona Area konumunda

Clarivate Analytics şirketinde in Greater Barcelona Area Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına €71.3K tutarındadır. Clarivate Analytics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Yıllık toplam
€71.3K
Seviye
Senior
Temel maaş
€64K
Stock (/yr)
€0
Prim
€7.3K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Clarivate Analytics?

€142K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimci tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimci at Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €77,416. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the Veri Bilimci role in Greater Barcelona Area is €72,692.

Öne Çıkan İş İlanları

    Clarivate Analytics için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar