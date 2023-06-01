Şirket Dizini
Clarity Software Solutions
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Clarity Software Solutions Maaşlar

Clarity Software Solutions şirketinin maaşları alt seviyede Program Müdürü için yıllık $63,700 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $140,700 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Clarity Software Solutions. Son güncellenme: 9/4/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Program Müdürü
$63.7K
Yazılım Mühendisi
$141K
Çözüm Mimarı
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

The highest paying role reported at Clarity Software Solutions is Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarity Software Solutions is $137,200.

Öne Çıkan İş İlanları

    Clarity Software Solutions için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Square
  • Google
  • Pinterest
  • PayPal
  • Stripe
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar