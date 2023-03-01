Şirket Dizini
City of Seattle
City of Seattle Maaşlar

City of Seattle şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $96,361 toplam tazminattan üst seviyede Elektrik Mühendisi için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: City of Seattle. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $135K
İş Operasyonları Müdürü
$172K
İş Analisti
$161K

İnşaat Mühendisi
$127K
Elektrik Mühendisi
$201K
Program Müdürü
$105K
Proje Müdürü
$153K
Yazılım Mühendisi
$152K
Teknik Program Müdürü
$96.4K
SSS

The highest paying role reported at City of Seattle is Elektrik Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at City of Seattle is $152,235.

