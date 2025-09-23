Şirket Dizini
CitiusTech
CitiusTech Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

CitiusTech şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₹2.57M ile ₹3.73M arasında değişmektedir. CitiusTech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹2.91M - ₹3.38M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹2.57M₹2.91M₹3.38M₹3.73M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.98M

SSS

CitiusTech şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,725,869 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CitiusTech şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,567,405 tutarındadır.

