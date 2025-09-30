CitiusTech şirketinde in Mumbai Metropolitan Region Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına ₹614K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Mumbai Metropolitan Region medyanı ₹727K tutarındadır. CitiusTech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
