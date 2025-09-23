Şirket Dizini
CitiusTech
CitiusTech Yazılım Mühendisi Maaşlar

CitiusTech şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $87K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $86K tutarındadır. CitiusTech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir CitiusTech?

SSS

CitiusTech şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $102,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CitiusTech şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $86,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar