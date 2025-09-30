Şirket Dizini
Citadel
Citadel Yazılım Mühendisi Maaşlar United Kingdom konumunda

Citadel şirketinde in United Kingdom Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına £197K ile L5 için year başına £300K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £286K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Citadel?

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Sistem Mühendisi

Nicel Geliştirici

SSS

Citadel şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £416,816 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Citadel şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £289,630 tutarındadır.

