Citadel şirketinde in Singapore Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına SGD 238K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Singapore medyanı SGD 224K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
