Citadel şirketinde in New York City Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $408K ile L5 için year başına $643K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $570K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
