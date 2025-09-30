Şirket Dizini
Citadel
Citadel Yazılım Mühendisi Maaşlar New York City Area konumunda

Citadel şirketinde in New York City Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $408K ile L5 için year başına $643K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $570K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Citadel?

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Sistem Mühendisi

Nicel Geliştirici

SSS

Citadel şirketindeki in New York City Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $875,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Citadel şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $500,000 tutarındadır.

