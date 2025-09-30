Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Citadel Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

Citadel şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına £197K ile L5 için year başına £300K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater London Area medyanı £286K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Citadel?

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Sistem Mühendisi

Nicel Geliştirici

SSS

Citadel şirketindeki in Greater London Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £416,816 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Citadel şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater London Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £289,630 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar