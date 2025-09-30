Citadel şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına £197K ile L5 için year başına £300K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater London Area medyanı £286K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
