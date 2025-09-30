Citadel şirketinde in Greater Chicago Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $290K ile L5 için year başına $553K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Chicago Area medyanı $400K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
