Citadel
Citadel Information Technologist (IT) Maaşlar New York City Area konumunda

Citadel şirketinde in New York City Area Information Technologist (IT) tazminat paketi medyanı year başına $395K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Yıllık toplam
$395K
Seviye
hidden
Temel maaş
$245K
Stock (/yr)
$0
Prim
$150K
Şirketteki yılı
5-10 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Citadel?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Citadel şirketindeki in New York City Area jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $425,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Citadel şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $390,000 tutarındadır.

