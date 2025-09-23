Şirket Dizini
Citadel
Citadel Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) Maaşlar

Citadel şirketinde Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) tazminatı L1 için year başına $280K tutarındadır. yearlık tazminat paketi medyanı $395K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$280K
$195K
$0
$85K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Citadel?

SSS

Citadel şirketindeki Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $430,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Citadel şirketinde Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $390,000 tutarındadır.

