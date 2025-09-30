Şirket Dizini
Citadel
  • Maaşlar
  • Mali Analист

  • Tüm Mali Analист Maaşları

  • New York City Area

Citadel Mali Analист Maaşlar New York City Area konumunda

Citadel şirketinde in New York City Area Mali Analист tazminat paketi medyanı year başına $260K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Yıllık toplam
$260K
Seviye
L1
Temel maaş
$260K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
0 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Citadel?

$160K

Citadel şirketindeki in New York City Area Mali Analист pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $800,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Citadel şirketinde Mali Analист rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $250,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar