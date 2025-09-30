Şirket Dizini
Citadel
Citadel Veri Bilimci Maaşlar New York City Area konumunda

Citadel şirketinde in New York City Area Veri Bilimci tazminatı L1 için year başına $301K ile L3 için year başına $625K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $291K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Citadel?

Dahil Edilen Unvanlar

Nicel Araştırmacı

SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimci at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $625,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Veri Bilimci role in New York City Area is $200,000.

