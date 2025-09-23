Citadel şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı L1 için year başına $294K ile L3 için year başına $473K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $250K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
