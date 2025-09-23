Şirket Dizini
Citadel
Citadel Veri Analisti Maaşlar

Citadel şirketinde in United States Veri Analisti tazminat paketi medyanı year başına $370K tutarındadır. Citadel şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Medyan Paket
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Yıllık toplam
$370K
Seviye
Analyst
Temel maaş
$240K
Stock (/yr)
$0
Prim
$130K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Citadel?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Veri Analisti en Citadel in United States está en una compensación total anual de $515,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Veri Analisti in United States es $305,000.

