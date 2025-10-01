Şirket Dizini
Cisco
Cisco Veri Bilimci Maaşlar Spain konumunda

Cisco şirketinde in Spain Veri Bilimci tazminatı Grade 11 için year başına €110K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Spain medyanı €110K tutarındadır. Cisco şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Cisco şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimci at Cisco in Spain sits at a yearly total compensation of €112,391. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Veri Bilimci role in Spain is €109,675.

Diğer Kaynaklar