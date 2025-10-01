Şirket Dizini
Cisco Veri Bilimci Maaşlar Madrid Metropolitan Area konumunda

Cisco şirketinde in Madrid Metropolitan Area Veri Bilimci tazminatı Grade 11 için year başına €110K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Madrid Metropolitan Area medyanı €110K tutarındadır. Cisco şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Cisco şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimci at Cisco in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €112,391. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Veri Bilimci role in Madrid Metropolitan Area is €109,675.

