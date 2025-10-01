Şirket Dizini
Cisco
  • San Francisco Bay Area

Cisco Veri Analisti Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Cisco şirketinde in San Francisco Bay Area Veri Analisti tazminat paketi medyanı year başına $239K tutarındadır. Cisco şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Cisco
Data Analyst
San Francisco, CA
Yıllık toplam
$239K
Seviye
G10
Temel maaş
$153K
Stock (/yr)
$70.8K
Prim
$15.3K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Cisco?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Cisco şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Cisco şirketindeki in San Francisco Bay Area Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $400,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cisco şirketinde Veri Analisti rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $151,559 tutarındadır.

