Şirket Dizini
Cisco
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Müşteri Başarısı

  • Tüm Müşteri Başarısı Maaşları

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Müşteri Başarısı Maaşlar Raleigh-Durham Area konumunda

Cisco şirketinde in Raleigh-Durham Area Müşteri Başarısı tazminat paketi medyanı year başına $131K tutarındadır. Cisco şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
Yıllık toplam
$131K
Seviye
G10
Temel maaş
$119K
Stock (/yr)
$0
Prim
$12K
Şirketteki yılı
5-10 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Cisco?

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Cisco şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Müşteri Başarısı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Cisco şirketindeki in Raleigh-Durham Area Müşteri Başarısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $191,160 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cisco şirketinde Müşteri Başarısı rolü in Raleigh-Durham Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $132,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Cisco için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar