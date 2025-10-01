Şirket Dizini
Cisco
Cisco İş Operasyonları Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Cisco şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

₹13.94M

Hakkını Al, Kandırılma

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Cisco şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Cisco şirketindeki in Greater Bengaluru İş Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,615,914 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cisco şirketinde İş Operasyonları rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,618,003 tutarındadır.

