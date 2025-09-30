Şirket Dizini
Cirrus Logic
  • Maaşlar
  • Donanım Mühendisi

  • Tüm Donanım Mühendisi Maaşları

  • United Kingdom

Cirrus Logic Donanım Mühendisi Maaşlar United Kingdom konumunda

Cirrus Logic şirketinde in United Kingdom Donanım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £73.8K tutarındadır. Cirrus Logic şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Yıllık toplam
£73.8K
Seviye
Senior Engineer
Temel maaş
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Prim
£5.1K
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Cirrus Logic?

£121K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Dahil Edilen Unvanlar

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

SSS

Korkein ilmoitettu palkkaus Donanım Mühendisi roolille yrityksessä Cirrus Logic in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £152,372. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cirrus Logic Donanım Mühendisi roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £68,905.

Diğer Kaynaklar