CircleCI Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

CircleCI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$234K - CA$272K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$216KCA$234KCA$272KCA$303K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$225K

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

CircleCI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

CircleCI şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$302,599 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CircleCI şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$216,142 tutarındadır.

